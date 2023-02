„Sexualdelikte werden öfter als früher angezeigt“

Frau Magister Eichler, Sie sind seit fast einem Vierteljahrhundert beim Landesgericht Linz als Richterin für Sexualdelikte zuständig. Was hat sich in dieser langen Zeitspanne verändert?

Einerseits natürlich die Technik. Kinderpornografie hat durch die Digitalisierung sehr stark zugenommen. Durch bessere Fahndungsmaßnahmen der Polizei, so gibt es eine eigene Gruppe, die sich mit der Ausforschung der IP-Adressen beschäftigt, werden aber auch viel mehr Täter ausgeforscht. Die Exekutive ist in diesem Bereich sehr wachsam und geschickt geworden.