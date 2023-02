16-Jähriger schlief Rausch in Lüftungsschacht aus

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung feierte am Freitag mit drei Freunden in einem Lokal in Bad Leonfelden. Gegen 2.30 Uhr am Samstag ging er auf die Toilette und kam nicht mehr zurück. Seine Freunde und seine alarmierten Eltern suchten zunächst im Lokal und im Umkreis erfolglos nach dem Teenager. Deshalb riefen die Eltern kurz vor 4 Uhr die Polizei um Hilfe.