Josefsheim noch tiefer in den roten Zahlen

Eggler-Bargehr nahm hinsichtlich der Finanzen die Hörbranzer in Schutz: „Man muss ihnen zugute halten, dass die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt gegen sie gearbeitet haben.“ Personalwechsel und -mangel hätten einen Großteil der Abgänge verursacht. Kein Verständnis hatte Eggler-Bargehr allerdings dafür, dass das Vier-Augen-Prinzip immer noch nicht in allen Bereichen eingeführt ist. „In der heutigen Zeit ist so etwas state of the art.“