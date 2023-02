Kritik an ÖFB-Spitze: „So kann es nicht bleiben!“

Das bekräftigte der 57-jährige Burgenländer am Freitag. Stattdessen strebt Pangl im März 2024 den Posten als Chef des burgenländischen Landesverbandes an. Nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich und der Benennung eines Interimspräsidenten am Freitagnachmittag soll Ende Mai oder Anfang Juni ein neuer ÖFB-Chef gewählt werden. „Georg Pangl steht bei noch so vielen Strukturänderungen in den nächsten Monaten nicht als Kandidat zur Verfügung“, erklärte Pangl selbst. Der gut vernetzte Ex-Mitarbeiter von ÖFB und UEFA, von 2004 bis Anfang 2014 als Bundesliga-Vorstand bereits im ÖFB-Präsidium vertreten, argumentierte das auch mit seinem Zeitbudget.