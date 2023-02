Eine Frau mit dem Herzen und Mut einer Löwin

Vier Kinder hat die gebürtige Französin aus unterschiedlichen Ländern adoptiert, eines in Pflege genommen. Alle fünf sind mittlerweile erwachsen. Die Umstände der ersten Adoption hätten ihr Leben für immer verändert, erzählt sie im Gespräch. Als sie das Leid in den Augen der Kinder in dem ausländischen Waisenhaus gesehen habe, wusste sie sofort was zu tun ist: „Als erstes habe ich meinen, sehr guten, Job gekündigt.“ Denn - „das nächste neue Auto bringt nichts“. Das Leben dieser Kinder zu verändern, hingegen viel.