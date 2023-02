LIVE ab 18 Uhr: Red Bull Salzburg trifft auf Sturm

Für Jaissle ist das auch unabdingbar. „Im Cup geht es immer um alles oder nichts, da wird dir ein schwacher Tag nicht verziehen. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein.“ Dass die jüngste Bilanz gegen Sturm negativ ist, beunruhige ihn nicht, betonte Jaissle. „Mit negativen Erlebnissen beschäftige ich mich null Komma null. Die Siegesserie im Cup ist eine coole und sollte weiter Bestand haben.“ Auch wenn ihm klar sei, dass die „Basis“ in den betreffenden Begegnungen nicht ganz gestimmt habe. „Das war gegen Sturm leider nicht immer der Fall“, erinnerte er sich. „Die Intensität wie auch die Zweikampf-Härte - es ist ein Spiel, in dem es vor allem um zweite Bälle geht. Wir beide pressen in der Regel hoch, dann kommen oft lange Bälle. Wir müssen das Spiel so annehmen um auch erfolgreich zu sein.“