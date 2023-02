Bausparer und Sparkonten: Höhere Zinsen locken

Auch für Spareinlagen mit einem Jahr Bindung seien aktuell Zinsen bis zu 3 Prozent drin. Das sei um rund ein Drittel mehr als noch vor einem halben Jahr, heißt es von durchblicker. Dementsprechend ziehe auch die Nachfrage nach Bausparern und Sparkonten wieder deutlich an. Im Jänner seien über das Portal dreimal so viele Bausparverträge und sechsmal so viele Sparverträge abgeschlossen worden wie im Jänner des Vorjahres.