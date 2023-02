Vorarlberg hat die ehrlichsten Öffi-Fahrgäste

Jeden Tag schwärmt im Ländle ein Team von insgesamt zehn Mobilbegleitern aus, um in Bus und Bahn die Fahrscheine zu kontrollieren. Im vergangenen Jahr haben sie fast 200.000 Fahrgäste überprüft. Nur 2,8 Prozent von diesen waren ohne gültiges Ticket unterwegs - und davon hatte die Hälfte den Fahrschein lediglich zuhause vergessen. Mit einer Schwarzfahrerqoute von nur 1,4 Prozent zählen die Vorarlberger zu den mit Abstand ehrlichsten Fahrgästen - und zwar national wie international. Zum Vergleich: In Berlin liegt der Anteil der Fahrgäste ohne Ticket bei rund drei Prozent, in Wien sind es 3,2 Prozent, in Hamburg und Frankfurt gar fünf Prozent.