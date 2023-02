Ländle-Weitspringer mit Monstersatz zur U23-EM

„Irgendwann kommt im Leben alles zurück!“ Eine Weisheit, die auch in der Leichtathletik ihre Gültigkeit besitzt. Im Vorjahr fehlten Tosin Ayodeji gerade einmal zwei Zentimeter auf das Limit für die U20-Weltmeisterschaft im kolumbianischen Cali. Und das, obwohl dem Fußacher nach hartnäckigen Verletzungen in der Vorbereitung und Matura-Stress mit 7,53 Metern in Rheinau-Feststett (D) der zweitbeste Sprung seiner Karriere gelang - bis zum gestrigen Tag.