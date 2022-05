Wien entsendet 16 Einsatzfahrzeuge in die Ukraine

Nun wurde ein Konvoi mit Fahrzeugen im Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dem ukrainischen Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez (Vasyl Khymynets), verabschiedet. Er wird am morgigen Mittwoch in Kosice (Slowakei) eintreffen, wo sich ein Verteilzentrum der EU befindet. Von dort erfolgt die Weiterreise in die Ukraine.