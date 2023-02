So überlebten Soldaten die Hölle von Stalingrad

Mitte Jänner 1943 beginnt der letzte Akt des Dramas an der Wolga. Sieben sowjetische Armeen starten eine Großoffensive, um die Reste der 6. Armee der Deutschen zu zerschlagen. 1941 hat der bis dahin größte Truppenaufmarsch der Weltgeschichte begonnen, als das Deutsche Reich in der „Operation Barbarossa“ die Sowjetunion überfällt. 1942 verlangt Adolf Hitler von Befehlshaber Friedrich Paulus die Einnahme Stalingrads, Ende des Jahres sind über 300.000 deutsche, italienische und rumänische Soldaten im Kessel von Stalingrad eingeschlossen. Am 31. Jänner begibt sich Generalfeldmarschall Paulus in die Hände der Roten Armee.