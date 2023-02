Wien: Heftiger Sturm sorgte für Öffi-Verzögerungen

Unregelmäßige Intervalle bei U-Bahn-Netz

Mehrere schadhafte Fahrzeuge sorgten zudem am Mittwoch für Ärger bei Pendlern im Wiener Frühverkehr. So mussten sich Fahrgäste wegen unregelmäßigen Intervallen im U-Bahn-Netz gedulden. Betroffen waren die U1, sowie die U3 und die U4 in beiden Richtungen. Eine Verkehrsüberlastung bekamen auch Fahrgäste auf der U6 zu spüren.