Nach drei Monaten Pause: ÖSV-Adler feiert Comeback

Keine Langeweile im Lager der österreichischen Skispringerinnen und Skispringer! Schon am kommenden Wochenende sind beim Weltcup in Willingen (GER) Herren und Damen gemeinsam im Einsatz. Am Programm stehen ein Mixed-Team-Bewerb zum Auftakt am Freitag gefolgt von jeweils zwei Einzel-Entscheidungen am Samstag und Sonntag.