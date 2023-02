Salzsäure trat auf Betriebsgelände in Klaus aus

Am Dienstagmittag um 12.30 Uhr touchierte der Mitarbeiter einer Firma in Klaus den Hahn einer Ablassleitung für einen Salzsäuretank. Dabei wurde die Abflussleitung undicht, Salzsäure trat aus. Der Mitarbeiter kam mit der Flüssigkeit in Kontakt, tätigte aber sofort eine vor Ort eingerichtete Notdusche. Im Zuge der Absperrmaßnahmen atmete eine weitere Mitarbeiterin die Dämpfe der Salzsäure ein, weshalb diese später über Übelkeit klagte. Beide Personen wurden zur Beobachtung und weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht, während die anderen Angestellten vorübergehend evakuiert wurden.