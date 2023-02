„Dann kann es aber auch ganz schnell gehen“

Bessere Nummern warten

Dass das Aus vom Arlberg endgültig vergessen ist, bewies der Heeressportler gestern bei den topbesetzten ungarischen Meisterschaften am Kronplatz (It). Da musste er sich nur Fabian Ax Swartz (Sd) geschlagen geben. Auf den Vize-Juniorenweltmeister von 2022 fehlten am Ende nur 0,26 Sekunden. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte der gelernte Maurer, der sich zudem über seine besten FIS-Punkte freuen durfte. Die hinsichtlich der nächsten Ziele sehr wichtig sind. „Langsam komme ich in der Europacup-Startliste weiter nach vorne“, erklärt Greber, der bei seinen letzten EC-Auftritten noch mit Nummern über 70 antreten musste und dennoch am 15. Dezember als 29. in Obereggen (It) seine ersten beiden Punkte in der zweithöchsten Ski-Liga einfuhr. „Mit besseren Nummern sollte es da auch etwas leichter werden.“