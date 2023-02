Geld fehlt: Die Folgen für die Triestersiedlung

Die Triestersiedlung ist nicht nur der älteste zusammenhängende Siedlungsbau in Graz, sie hat auch seit jeher einen ramponierten Ruf. Dagegen kämpft das „Stadtteilzentrum Triester“ seit 2010 an. „Seit meinen Anfängen hier hat sich viel verändert“, konstatiert dessen Leiterin Elisabeth Hufnagl. Die Bewohnerzahl hat sich von 8000 auf 9000 erhöht, der Anteil jener mit nicht-österreichischer Herkunft von 10 auf 25 Prozent - und es gibt mehr Männer als Frauen. „Dafür haben wir erstaunlich wenige Konflikte.“ Was auch an ihrer Arbeit und der ihrer oft ehrenamtlichen Mitstreiter liegt.