Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zugangswege gesperrt

Großeinsatz mit Hubschrauber am Grazer Schloßberg

Steiermark
02.03.2026 06:00
Ein Bild vom letzten derartigen Einsatz vor zwei Jahren
Ein Bild vom letzten derartigen Einsatz vor zwei Jahren(Bild: achtzigzehn/Schrotter)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zwei Jahre nach dem letzten spektakulären Einsatz ist es am Montag wieder soweit: Über dem Grazer Schloßberg kreist den ganzen Tag ein Hubschrauber. Mit der Aktion wird Schadholz beseitigt und außerdem die restaurierte Fußgängerbrücke über die Schloßbergbahn zurückgebracht.

0 Kommentare

Um 6 Uhr erfolgt der Startschuss für den diesjährigen Einsatz, der auch einige Sperren mit sich bringt. Für die Zeit der Arbeiten – plangemäß bis 17 Uhr – sind die Zugänge von der Wickenburggasse, der Jahngasse und vom Schloßbergplatz über den Kriegssteig gesperrt. Auch am Berg selbst sind nicht alle Wege offen, eine Auffahrt ist nur über den Karmeliterplatz bis zu den Kasematten möglich.

Attraktionen bleiben offen
Schloßbergrestaurant und die anderen Gastronomiebetriebe sowie sämtliche Sehenswürdigkeiten inklusive Uhrturm bleiben den ganzen Tag über fußläufig erreichbar, auch Stollen, Lift, Rutsche und Märchengrottenbahn sind in Betrieb. Anrainer werden gebeten, die bergseitigen Fenster während der Flugzeiten von 8 bis 17 Uhr geschlossen zu halten und Richtung Schloßberg gelegene Außenflächen nicht zu betreten. Durch den Aufwind der Rotorblätter könne es zu Luftverwirbelungen kommen, so die Holding Graz.

Nicht alltäglicher Anblick: Hubschrauber vor dem Grazer Wahrzeichen
Nicht alltäglicher Anblick: Hubschrauber vor dem Grazer Wahrzeichen(Bild: Holding Graz/Schrotter)

Sinn und Zweck des Einsatzes ist einerseits die Entnahme abgestorbener Bäume an insgesamt 15 verschiedenen Standorten, um Gefahrenpunkte zu entschärfen. Zum Zweiten werden in den vergangenen Monaten instand gesetzte Elemente des Stegs über die Schloßbergbahn wieder eingehoben und montiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.583 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
386.391 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
117.250 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5272 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3830 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
820 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf