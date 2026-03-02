Großeinsatz mit Hubschrauber am Grazer Schloßberg

Zwei Jahre nach dem letzten spektakulären Einsatz ist es am Montag wieder soweit: Über dem Grazer Schloßberg kreist den ganzen Tag ein Hubschrauber. Mit der Aktion wird Schadholz beseitigt und außerdem die restaurierte Fußgängerbrücke über die Schloßbergbahn zurückgebracht.
Um 6 Uhr erfolgt der Startschuss für den diesjährigen Einsatz, der auch einige Sperren mit sich bringt. Für die Zeit der Arbeiten – plangemäß bis 17 Uhr – sind die Zugänge von der Wickenburggasse, der Jahngasse und vom Schloßbergplatz über den Kriegssteig gesperrt. Auch am Berg selbst sind nicht alle Wege offen, eine Auffahrt ist nur über den Karmeliterplatz bis zu den Kasematten möglich.
Attraktionen bleiben offen
Schloßbergrestaurant und die anderen Gastronomiebetriebe sowie sämtliche Sehenswürdigkeiten inklusive Uhrturm bleiben den ganzen Tag über fußläufig erreichbar, auch Stollen, Lift, Rutsche und Märchengrottenbahn sind in Betrieb. Anrainer werden gebeten, die bergseitigen Fenster während der Flugzeiten von 8 bis 17 Uhr geschlossen zu halten und Richtung Schloßberg gelegene Außenflächen nicht zu betreten. Durch den Aufwind der Rotorblätter könne es zu Luftverwirbelungen kommen, so die Holding Graz.
Sinn und Zweck des Einsatzes ist einerseits die Entnahme abgestorbener Bäume an insgesamt 15 verschiedenen Standorten, um Gefahrenpunkte zu entschärfen. Zum Zweiten werden in den vergangenen Monaten instand gesetzte Elemente des Stegs über die Schloßbergbahn wieder eingehoben und montiert.
