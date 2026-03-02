Großeinsatz mit Hubschrauber am Grazer Schloßberg

Um 6 Uhr erfolgt der Startschuss für den diesjährigen Einsatz, der auch einige Sperren mit sich bringt. Für die Zeit der Arbeiten – plangemäß bis 17 Uhr – sind die Zugänge von der Wickenburggasse, der Jahngasse und vom Schloßbergplatz über den Kriegssteig gesperrt. Auch am Berg selbst sind nicht alle Wege offen, eine Auffahrt ist nur über den Karmeliterplatz bis zu den Kasematten möglich.