1000 Angriffe gegen ÖBB-Mitarbeiter pro Jahr

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Jährlich sind es alleine bei den ÖBB, dem größten Mobilitätsdienstleister des Landes, etwa 1000 Drohungen und körperliche Übergriffe auf Mitarbeiter. Tendenz leicht steigend. Betroffen sind vor allem Zugbegleiter, Service- und Kontrollteams bei Fahrkartenchecks in den Zügen sowie die Security-Mitarbeiter an den Bahnhöfen. Alles Berufe mit direktem Kundenkontakt also.