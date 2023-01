Aggressive Reisende: Flughafen startet Kampagne

Wer derzeit vom Flughafen Wien-Schwechat abfliegt, kommt daran nicht vorbei. In den Terminals im Check-in-Bereich, in der Ankunftshalle, aber auch bei der Sicherheitskontrolle: Reisende werden daran erinnert, das Flughafen-Personal menschlich und respektvoll zu behandeln. Der Grund dafür ist ein trauriger, weltweiter Negativtrend. Die Gewalt am Arbeitsplatz steigt. Besonders davon betroffen: Beschäftigte in Dienstleistungsberufen und im Verkehrssektor.