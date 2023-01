Australian Open knacken Zuschauer- & Tages-Rekord

Die am Sonntag zu Ende gegangenen Australian Open haben einen neuen Zuschauerrekord gebracht. 839.192 Fans verfolgten in den vergangenen beiden Wochen die Partien des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres im Melbourne Park, womit die bisherige Bestmarke von 2020 (812.174) übertroffen wurde. Rechnet man die Qualifikationswoche dazu, waren es gar 902.312 Anhänger, so viele wie nie zuvor bei einem der vier Major-Events.