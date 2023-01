„Ich traue Novak Djokovic heuer den Grand Slam zu“

Was soll man zu diesem Mann noch sagen? Er ist einfach phänomenal. Ich habe ja schon vor Turnierbeginn prophezeit, dass der Weg zum Titel hier nur über Novak Djokovic führt, aber dass er dann zwei Wochen lang dermaßen dominiert, war einmal mehr absolut beeindruckend. Zumal mit dieser Vorgeschichte im Vorjahr, als er aus Australien ausgewiesen worden war. Man hat gesehen, was ihm dieser Titel bedeutet. Als er in seiner Box stand, wirkte es, als wäre ihm eine enorme Last von den Schultern gefallen. So emotional war er selten.