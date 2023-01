Viele Verletzte: Retter auf Pisten im Dauereinsatz

Die Serie schwerer Skiunfälle in Tirol reißt nicht ab: Nach einer ganzen Reihe von Einsätzen am Wochenende waren die Retter auch am Montag auf den Pisten gefordert. Einmal mehr gab es mehrere Schwerverletzte zu beklagen. In Lermoos im Außerfern kam sich gar ein Ehepaar in die Quere. In Kirchberg im Unterland beging ein Skifahrer nach einer Kollision Fahrerflucht.