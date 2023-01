Zeman sieht Serbien und Österreich als Vermittler

Vučić betonte, Belgrad und Prag seien sich einig in der Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine und der Notwendigkeit, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren. „Wir haben humanitäre Hilfe und Unterstützung (in die Ukraine) geschickt und werden dies auch weiterhin tun und uns am Wiederaufbau der ukrainischen Städte beteiligen“, erklärte Vučić.