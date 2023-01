Die Aigner-Gondel am Semmering wird immer voller

Schon immer sehr ehrgeizig

Franz Steiner, Präsident des WSV Semmering, erzählt über die Aigners: „Die Kinder sind jung zu uns gekommen. Sie waren schon immer sehr ehrgeizig und sehr konsequent, kamen aus Gloggnitz oft öffentlich mit dem Bus.“ Seine Lieblingsanekdote: Vroni rief einmal zu Lisi, dass sie schneller fahren solle. Deren Antwort: „Ich muss mich erst im Nebel orientieren.“ Vronis Replik: „Ach so, ich sehe ja sowieso nichts.“ Im Dezember wurde den Aigners am Semmering eine eigene Gondel gewidmet. Auf dieser stehen all ihre Erfolge. Steiner lächelt: „Wenn sie weiter so abräumen, brauchen wir bald eine zweite Gondel.“