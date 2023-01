Bursch (15) erschossen, Minderjähriger verhaftet

Die Bandenkriminalität in Schweden eskaliert weiter: Am Samstagabend ist ein 15-Jähriger neben einem Restaurant in der Stadt Huddinge südlich von Stockholm von einem Schuss getroffen worden und später gestorben. Die Polizei nahm einen Minderjährigen als Verdächtigen fest. Nordwestlich von Stockholm gab es in der Nacht zum Sonntag außerdem erneut Explosionen an Wohnhäusern.