Ex-Chefredakteur wurde aus dem „Himmel“ geworfen

Es sollte ein beschaulicher Abend werden, doch am Ende brach die „Hölle“ aus: Im Ebenseer Lokal „Himmel“ eskalierte eine Diskussion zwischen dem Wirt Roland Heißl und dem in Ebensee lebenden Ex-„Profil“-Chef Christian Rainer – er war mit Freunden in dem 2021 wieder eröffneten Lokal – und endete mit einem Rauswurf, von dem es zwei Versionen gibt.