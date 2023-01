38.000 Schnitzel im Vorjahr auf Donau verspeist

Bald Vor-Krisen-Niveau

Die Passagierzahlen nähern sich nun mit großen Schritten dem Vor-Krisen-Niveau (325.000) an. Ein Grund dafür ist auch das Charter-Geschäft. 174-mal wurden die Schiffe für private Feiern oder Events genutzt. So schaffte es die Flotte, 4500-mal in Wien und der Wachau anzulegen. In diesem Jahr möchte das Unternehmen das bereits breit gefächerte Angebot an Themenfahrten noch weiter ausbauen.