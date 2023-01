Europäisches Land will Streumunition liefern

Ein offizieller Vertreter eines europäischen Landes hat diese Information am Mittwoch in Washington bekannt gegeben. Der Vertreter wollte anonym bleiben und auch den Namen seines Landes nicht nennen lassen. Streumunition setzt in der Luft Dutzende kleinere Sprengsätze frei, die sich über ein Gebiet von Hunderten Quadratmetern verteilen und wahllos Menschen töten oder verletzen. Russland wird vorgeworfen, in seinem Angriffskrieg in der Ukraine ebenfalls Streumunition einzusetzen.