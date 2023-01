McGregor soll im Urlaub Frau verprügelt haben

Flucht ins Meer

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ schreibt, habe McGregor die Frau erst beleidigt, ehe er ihr in den Bauch trat und meinte, er würde sie im Meer versenken. Daraufhin sei sie vom Boot gesprungen und wurde von der Küstenwache an Land gebracht. Zwar habe sie in Irland Anzeige erstattet, da das vermeintliche Opfer auf Mallorca allerdings auf eine Anzeige verzichtet hatte, wurde der Fall zu den Akten gelegt.