„Sitzwachen“ für Patienten im Linzer Uniklinikum

Die „Sitzwachen“ sollen das Personal besonders in den Nachtdiensten entlasten und den Patienten Sicherheit bieten, berichtete das KUK in einer Presseaussendung am Mittwoch. Personen, die die Wachen übernehmen, kümmern sich ausschließlich um eine einzige Person, sodass sie unmittelbar auf deren Bedürfnisse reagieren und gegebenenfalls Hilfe holen können. Sie können etwa eingreifen, wenn der Patient sich Infusionen entfernen oder ein Sturzgefährdeter aufstehen oder die Station verlassen möchte.