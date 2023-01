Mayers Goldschmied tüftelt nun für ÖSV-Cousins

Doppel in Cortina

In der bisherigen Saison hatte der Junioren-Weltmeister von 2021 im „Riesen“ noch nicht den gewünschten Erfolg. Bei den Klassikern in Val d’Isere, Alta Badia und Adelboden verpasste er die Qualifikation für die zweiten Durchgänge teils recht deutlich. Den nächsten Versuch es in die Top-30 zu schaffen startet der Heeressportler heute (ab 17.45) beim Nacht-RTL in Schladming. „Das wird ein richtig cooler Event vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse“, freut sich Feurstein, für den es von Schladming weiter nach Cortina (It) geht. Im Olympia-Ort von 2026 warten am Wochenende dann zwei Weltcup-Super-Gs auf den Bregenzerwälder.