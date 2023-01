Raum Villach ist der Hotspot der Geisterfahrer

Fehlinterpretation durch Baustellen

Im Vorjahr sorgten auch Baustellen mit Gegenverkehr und mit Nachtarbeit für Irritationen. „Wenn einem da im abgegrenzten Baustellenbereich ein Lkw entgegenkommt, kann man in der Nacht schon meinen, es sei ein Geisterfahrer. So kommt es zu Fehlinterpretationen“, so Mailänder, der sich an einen 85-Jährigen erinnert, der einfach überfordert war mit den Straßen, den Schildern, Bodenmarkierungen.