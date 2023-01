Bahn gewachsen, das Eis könnte noch dicker werden

200 Kilometer Eisschnelllauf hat in Holland lange Tradition

Eisschnelllauf wird in Holland seit über 230 Jahren als Nahverkehrsvariante und Sportart praktiziert. Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine 200 km lange Strecke durch elf Städte zur Königsdisziplin entwickelt. Weil die Kanäle und die Seen in den Niederlanden nicht mehr beständig zufrieren, wurde nach einer Alternative gesucht. 1988 entdeckten die Holländer den Weißensee - und blieben im bis jetzt treu.