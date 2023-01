Neuer Anlauf für kritisierte Serie „Soko Linz“

Trotzdem folgt bald die zweite Staffel und startet am 7. Februar mit einer Doppelfolge auf ORF 1. Man hat sich die Kritik teils zu Herzen genommen, beginnt gleich mit Aufnahmen vom schönen Pfarrplatz und der sonnig-grünen Donaulände, wo im letzten Jahr nur heruntergekommene Wohnviertel im Fokus standen. Außerdem sorgt man mit Drehorten im Salzkammergut, in Steyr oder im tschechischen Budweis für Abwechslung. Lohnt es sich also, es nochmals zu versuchen? Die „Krone“ hat die ersten zwei Folgen vorab für Sie gesehen.