Betrunkener Pkw-Lenker krachte gegen Räumfahrzeug

Der Voitsberger (Stmk.) lenkte sein Auto am Freitag gegen 19 Uhr auf der Packer Straße in Richtung Wolfsberg, als er im Ortsgebiet von Preitenegg gegen ein entgegenkommendes Räumfahrzeug der Straßenmeisterei Wolfsberg krachte. Glücklicherweise blieben beide Lenker unverletzt. „Der 46-Jährige war stark alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wird angezeigt“, heißt es seitens der Polizei.