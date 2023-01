Das sagen Bürgermeister zum Gratis-Kindergarten

Überraschungen hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der ÖVP–Gemeindekonferenz immer parat. Auch am Donnerstag gab es unter den ÖVP-Bürgermeistern bei der Veranstaltung auf der Riesenbaustelle des Zentrums für Visionen in Puch erstaunte Gesichter. Denn der Landeschef will nach der Landtagswahl den Gratis-Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige – halbtags – einführen und so die Familien finanziell entlasten. Bei den Unter-Dreijährigen will er die Gebühren halbieren. 20 Millionen Euro würde das dem Land pro Jahr kosten.