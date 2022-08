Kinderbetreuung: der Streit geht in nächste Runde

Die Stadt Salzburg will die Gehälter der Pädagoginnen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen deutlich erhöhen. Die Größenordnung dürfte bei rund 500 Euro brutto im Monat liegen. Genau Zahlen gibt es aber noch keine. Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) will so gegen den Personalmangel ankämpfen. Das führt aber zu Problemen bei den privaten Einrichtungen. Denn diese können mit den höheren Gehältern dann nicht mehr mithalten. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) hat schon Förderungen für diese angekündigt, aber auch da gibt es noch nichts konkretes – die „Krone“ berichtete ausführlich.