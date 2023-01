ÖSV-Hoffnung holt bei Junioren-WM Abfahrts-Bronze

Der Steirer Vincent Wieser hat bei der Junioren-Ski-WM in St. Anton im Super-G in einer knappen Entscheidung Bronze geholt. Nach Blech in der Auftakt-Abfahrt nur eine Hundertstel hinter Rang drei hatte der 20-Jährige am Freitag mit deren zwei Vorsprung auf den Viertplatzierten das Glück auf seiner Seite.