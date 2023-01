Golf-Ass Wiesberger gelingt Cut in Abu Dhabi

Straka kam auch am zweiten Tag nicht in Schwung und blieb nach der 75 vom Vortag auch am Freitag mit einer 73 über Par. Mit einem Gesamtscore von 148 (4 über Par) rangiert der 29-Jährige jenseits von Platz 100. Noch schlimmer erging es Nemecz: Der Steirer beendete in der Früh zunächst seine Auftaktrunde mit 75 Strokes und lieferte dann eine 76 nach. Mit gesamt 7 über Par klassierte sich der 33-Jährige am Ende des Starterfeldes.