27-Jähriger hat als Chef das Steuer in der Hand

Hohe Treibstoffkosten, Personal knapp

Seine Erwartungen an 2023? „Es wird schwierig, gibt viele Herausforderungen, wie die hohen Treibstoffkosten oder das Personal, das knapp ist“, so Aigner, dessen Büro derzeit in einem Container in Haag am Hausruck Platz findet. Grund ist der Ausbau der Unternehmenszentrale.