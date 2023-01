Oberlaa wehrt sich gegen 26 Meter hohe Wohntürme

Schlendert man durch das Ortsgebiet in Oberlaa, dem etwas anderen Teil von Favoriten, könnte man glauben, in einem kleinen Dorf mitten im Weinviertel zu sein - ganz weit weg von der Großstadt. Und genau diesen Dorfcharakter will die Bürgerinitiative Lebensraum Oberlaa erhalten. Doch das wird immer schwieriger.