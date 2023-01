Kim Kardashian ersteigert Dianas Diamant-Anhänger

Leihgabe an Prinzessin Diana

Das 5,25 karätige „Attallah Cross“ wurde in den 1920er-Jahren vom Juwelier Garrard kreiert. In den 80er-Jahren hatte es der palästinensisch-britische Verleger Naim Attalah gekauft und es Prinzessin Diana 1987 auf Dauer geliehen. Diese trug den Kreuzanhänger in Laufe der Jahre immer wieder zu großen Events.