ÖVP-Landesrat steckt in der Ohlsdorf-Doppelmühle

„Für Verwertung in keiner Weise zuständig“

Achleitner hat in seiner Stellungnahme zur Willhaben-Causa bloß sehr widmungsjuristisch argumentiert. Kernsatz: „Für die Verwertung des Betriebsbaugebietes ist das Land OÖ in keiner Weise zuständig“. Da hätte man wirklich mehr Engagement erwartet...