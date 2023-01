Das ist 2023 im Fokus der Tiroler Landesregierung

Transit am Brenner bleibt Dauerbrenner, Öffis auch

Verkehr ist den Koalitionspartnern auch 2023 ein großes Anliegen. Um den Transit in den Griff zu bekommen (rund 2,5 Millionen Lkw-Fahrten auf der Brennerstrecke letztes Jahr), setzt Tirol auch heuer auf Lkw-Blockabfertigungen. Außerdem möchte Mattle sich Verbündete in den Nachbarländern suchen, um Werbung für eine gemeinsame Korridormaut und ein Slot-System zu machen. Man hofft auf ein „Tauwetter in der tirolerisch-bayrischen Beziehung“. Indes möchte Dornauer gemeinsam mit Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) und Landesrat René Zumtobel (SPÖ) Öffis ausbauen sowie das soziale Netz in Tirol weiter spannen.