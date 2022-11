Immer mehr Familien berichten über Pflege-Misere

Das Burgenland und Vorarlberg als Vorbilder

Für Liste-Fritz-Parteiobfrau LA Andrea Haselwanter-Schneider zeigt das Beispiel auf, wie belastet Familien sind. „Viele sind am Limit. Emotional wie finanziell“, lautet ihr Befund. Für Entlastung könne das burgenländische Modell sorgen, bei dem pflegende Angehörige beim Land angestellt werden. Damit sinke auch der Druck auf Heime. Auch Vorarlberg macht es laut Haselwanter-Schneider besser. Dort gibt es mehr Geld für die 24-Stunden-Betreuung. In einem Dringlichkeitsantrag fordert die Liste Fritz auch in Tirol 1000 Euro Landesförderung und einen Härtefallfonds.