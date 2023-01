Mieten-Explosion scheucht die Tiroler Politik auf

Fälle dramatischer Mieterhöhungen wurden infolge des „Krone“-Berichts am Sonntag auch an den Innsbrucker Bürgermeister herangetragen: 66 Prozent mehr Miete oder eine Steigerung von 434 Euro seien „einfach zu viel“, befand Georg Willi, der sich mit einem dringenden Appell an das Land wandte: Es müsse an allen Stellschrauben gedreht werden, „um eine Entlastung zu erreichen und Härtefälle zu vermeiden“, sagte er im Vorfeld des Teuerungsrates, der Mittwochabend im Landhaus erneut zusammenkam.