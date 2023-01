Rätsel um Erbschaft von Diva Gina Lollobrigida

Lollobrigida starb am Montag im Alter von 95 Jahren in einer Privatklinik, in die sie vergangene Woche eingeliefert worden war. In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Im September war sie nach einer Oberschenkelfraktur operiert worden. „Gina Nazionale“ war in erster Ehe von 1949 bis 1971 mit dem Arzt Milko Skofic verheiratet, der später ihr Agent wurde. Sie feierte vor allem in den 1950er- und 60er-Jahren als Filmstar Erfolge. Insgesamt drehte sie mehr als 60 Streifen.