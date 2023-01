Neuaufstellung soll Fischerei am See Zukunft geben

Wildwuchs bei Fischerei

Letztlich ging es sich wirtschaftlich nicht mehr aus, und da es völlig ungewiss ist, ob sich der Wasserstand heuer bessert, entschlossen sich die Berufsfischer im Oktober 2022, den Fischereiverband zu liquidieren. Mit dem Ende des Verbandes fiel auch die Regulierung der Fischerei am See plötzlich weg. Laut Matthias Grün, Vorstand der Esterhazy Stiftungen, herrschte in den letzten Wochen das Prinzip „Wer zuerst kommt, fischt zuerst“.