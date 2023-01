Neue Puls-24-Sendung mit kontroversen Talks

Der Titel „WildUmstritten“ stammt aus Österreichs Bundeshymne und ist laut Puls 24 „Programm“: Bereits in der ersten Folge am Montag, 16. Jänner, um 20.15 Uhr treffen Talk-Gäste aufeinander, die gegensätzlicher nicht sein könnten: Ex-Grünen Chefin Eva Glawischnig, Historikerin Gudula Walterskirchen und Politikberater Rudi Fußi. Gleich am Dienstag diskutiert Sacher-Chef Matthias Winkler mit dem Kabarettisten Florian Scheuba und der Herausgeberin Eva Dichand.