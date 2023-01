NASA-Sonde TESS entdeckt weiteren Erdzwilling

Auf seiner Suche nach möglicherweise bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems hat der NASA-Satellit TESS einen Exoplaneten entdeckt, der von seiner Größe her mit der Erde vergleichbar ist und in der sogenannten habitablen (bewohnbaren, Anm.) Zone liegt. Was bedeutet, dass der Planet mit dem Katalognamen TOI 700e ein gemäßigtes Klima und flüssiges Wasser haben könnte, berichtet die US-Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer Website.